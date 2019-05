Assisen: "Kenneth S. had niet oogmerk te doden"

De pleidooien van de verdediging gingen van start met een uiteenzetting over de persoonlijkheid van de beschuldigde. Meester Tabita Latruwe verwees naar zijn traumatische jeugd, toen zijn moeder klappen kreeg van zijn alcoholverslaafde vader. "Hij hoorde de verwijten, het schreeuwen, het huilen. Hij zag de slagen en de schoppen met eigen ogen. Dat trauma heeft absoluut gevolgen voor wie hij geworden is." De advocate maakte zelfs gewag van posttraumatische stress.

Verdediging vraagt vrijspraak voor slagen en verwondingen

Volgens Meester Hans Beerlandt valt het oogmerk tot doden niet af te leiden van een enkele vuistslag in de buikstreek van het meisje. "De hevige bloeding verspreidde zich over de hele buikholte door de scheur in de pancreas. Uit niets blijkt dat hij op het hoofd zou hebben geslagen of dat hij meermaals geslagen zou hebben." Het OM en de burgerlijke partijen hadden de houding van S. na de feiten gehekeld. De verdediging wierp echter op dat de Menenaar zelf mond-op-mondademhaling startte en zijn stiefvader de hulpdiensten liet verwittigen. Ten slotte vroeg de verdediging de vrijspraak voor de kindermishandeling in de maanden voor de doodslag op Elly. Nochtans werden bij de peuter meermaals builen, blauwe plekken en zelfs brandwonden opgemerkt.

30 of 15 jaar opsluiting?

Ondanks twee eerdere veroordelingen voor partnergeweld haalde meester Beerlandt ook het strafblad van zijn cliënt aan. "Daar staat niets over geweld tegen kinderen. Als hij werkelijk zo'n kinderbeul zou zijn, waarom is er dan nooit iets foutgelopen met het broertje van Elly of met zijn eigen broer? " De replieken starten om 14.15 uur. Voor doodslag riskeert Kenneth S. 30 jaar opsluiting. Als de jury het standpunt van de verdediging volgt, is 15 jaar de maximumstraf.

