Assisen: jury samengesteld op proces over gifmoord met wonderbonen

DHet slachtoffer kreeg in oktober 2018 giftige zaden van de wonderboom toegediend.

na Van Laeken werd op 12 oktober 2018 met ernstige maag- en darmklachten opgenomen in AZ Groeninge in Kortrijk. In de loop van de volgende nacht overleed het slachtoffer op de dienst intensieve zorgen. Het leek om een natuurlijk overlijden te gaan, maar binnen het ziekenhuis werd toch een onderzoek gevoerd naar de precieze doodsoorzaak. De artsen stapten op 30 november 2018 naar de politie toen bleek dat de vrouw om het leven kwam door de inname van ricinuszaden, afkomstig van de wonderboom.

In zijn eerste verhoren ontkende Pieter P. dat hij iets met de dood van zijn vriendin te maken had. De beschuldigde opperde wel dat het slachtoffer mogelijk zelfmoord had gepleegd. Hij gaf ook toe dat ze dergelijke wonderbonen gekocht hadden, naar eigen zeggen om hun haag te vervangen. Verder onderzoek wees echter uit dat enkel P. zich met de aankoop van de ricinuszaden had beziggehouden. Daarnaast kwam aan het licht dat er problemen waren binnen de relatie, vooral in verband met de kinderen uit zijn eerste huwelijk. P. werd op 28 februari 2019 aangehouden door de onderzoeksrechter, maar bleef zijn betrokkenheid bij de gifmoord ontkennen.

Toch bekentenissen

Eind mei 2019 legde de beschuldigde alsnog bekentenissen af. Hij legde uit hoe hij meermaals de geplette ricinezaden door het eten van zijn partner mengde. Het gif komt trouwens pas vrij wanneer de wonderbonen gebroken zijn. Tegen ricine bestaat geen tegengif.

Tijdens het assisenproces zal Pieter P. verdedigd worden door meester Elisabeth Vanpeteghem, meester Jan Leysen en meester Kris Vincke. Meester Jef Vermassen stelde zich burgerlijke partij voor de moeder en de zus van het slachtoffer. Voor de zevenjarige dochter van de betrokkenen werd meester Francis De Decker aangesteld als voogd ad hoc. Maarten Ampe, substituut bij het parket in Kortrijk, neemt voor het eerst de rol van openbaar aanklager op zich. Pascale Clauw was in het verleden zelf een zestal keer openbaar aanklager, maar maakte nu haar debuut als assisenvoorzitter.

Het proces gaat op vrijdagnamiddag 9 december echt van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging. Daarna krijgt ook de verdediging nog kort het woord. De beschuldigde zal op maandagochtend 12 december verhoord worden door de voorzitter. Vervolgens komen de eerste van in totaal liefst 75 getuigen aan het woord. Door die uitgebreide getuigenlijst zal het proces normaal gezien tot maandag 19 of zelfs tot dinsdag 20 december duren.

Voor gifmoord riskeert Pieter P. levenslange opsluiting.

Lees ook: