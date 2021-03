Assisen: jury acht Lacote en Van Acker schuldig aan moord

De Brit werd in mei 1996 in De Haan met twee kogels van het leven beroofd. De beschuldigden kregen in 2011 bij verstek levenslang, maar tekenden verzet aan tegen die veroordeling. Spelende kinderen ontdekten het levenloze lichaam op 28 mei 1996 in het Staatsbos in De Haan. Marcus Mitchell kon snel geïdentificeerd worden doordat zijn vrouw hem als vermist had opgegeven. Zijn echtgenote verklaarde bovendien dat de zakenman sinds enkele maanden vaak contact had met een zekere 'John' en een zekere 'Hilde'. Op basis van die informatie werden Lacote en Van Acker op 2 juni opgepakt op de luchthaven van Charleroi. Beide beschuldigden werden na enkele maanden vrijgelaten, maar het onderzoek wees uit dat ze in meerdere oplichtingszaken verwikkeld waren. Via Mitchell zou de Franse Ivoriaan 240.000 Britse pond geleend hebben met het oog op een vermeende lucratieve deal. Volgens het openbaar ministerie besefte het slachtoffer dat hij was opgelicht en eiste hij daarom het geld van zijn geldschieters terug.

Op 15 december 2011 werden Lacote en Van Acker door het West-Vlaamse hof van assisen bij verstek al tot levenslange opsluiting veroordeeld. Uiteindelijk konden ze pas in november 2019 in Abidjan gearresteerd worden. Beide beschuldigden tekenden verzet aan, waardoor ze een nieuw proces kregen. De verdediging vroeg voor beide beschuldigden de vrijspraak, maar daar gingen de juryleden niet op in. In het arrest werd in eerste instantie verwezen naar de bevindingen van de wetsdokter. Daaruit bleek dat het slachtoffer enkele dagen voor de ontdekking werd doodsgeschoten. Het oogmerk om te doden staat volgens de jury vast door het feit dat een pistool werd gebruikt.

Ten slotte werd opgemerkt dat de beschuldigden de dag na de feiten met hun vliegtuig naar Groot-Brittannië gingen. Met de ferry gingen ze van Lymington naar Yarmouth, op het eiland Wight. Twee dagen later werden de persoonlijke documenten van Mitchell op het strand van Lymington aangetroffen. In principe werd het slachtoffer op 24 mei ook op Wight verwacht. Desondanks probeerden Lacote en Van Acker geen contact meer te zoeken toen hij niet opdaagde. De debatten over de strafmaat starten woensdag om 10 uur. Voor moord riskeren de beschuldigden levenslange opsluiting.

Laatste woorden

"Al 25 jaar word ik beschuldigd van een moord waar ik niets mee te maken heb", zei Van Acker in haar laatste woord. Ze benadrukte dat ze ook steeds haar onschuld heeft uitgeschreeuwd. "Het is verschrikkelijk voor mij, voor mijn familie en voor mijn dochter. Ik dank iedereen die de ganse tijd in mij geloofd heeft. Ik hoop dat ik met mijn dochter herenigd zal worden en dat ik het graf van mijn ouders en mijn broer zal kunnen bezoeken om eindelijk afscheid te nemen." Jean-Claude Lacote was even daarvoor korter van stof. "Ik heb niets toe te voegen, mijn advocaten hebben alles al uitgelegd. Ik wil enkel de jury bedanken dat ze naar ons hebben geluisterd", klonk het.