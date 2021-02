Assisen: Jordy V. beweerde lang dat hij per ongeluk schoot

Op het assisenproces tegen Jordy V. (26) hebben de speurders en de onderzoeksrechter maandag hun getuigenis afgelegd. De beschuldigde hield lang vol dat hij niet de intentie had om Bjorn De Vrieze (28) op 1 mei 2018 in Tielt van het leven te beroven.

De politie van de zone Regio Tielt werd ongeveer anderhalf uur na de feiten opgeroepen. "Een bewakingsagent had een zwaargewond persoon aangetroffen, vermoedelijk door messteken", getuigde Roby Devlies. Ter plaatse vonden de inspecteurs het levenloze lichaam van Bjorn De Vrieze. Zijn gezicht was deels afgedekt met een jas. "We kregen onmiddellijk een kille doodsblik te zien."

Ook de MUG-arts kon enkel het overlijden van het slachtoffer vaststellen. "Haar viel ook direct op dat de linkerwang bol stond. Toen zag ze dat er een vreemd voorwerp in de mond stak." Een cilindervormig metalen voorwerp met punt werd ook op de grond aangetroffen. "Dat was een onderdeel van een pijl die kan afgeschoten worden met een kruisboog", getuigde een speurder van het labo later.

Raar voorgevoel

De ouders van Bjorn De Vrieze werden aan de woning in Schuiferskapelle opgevangen door slachtofferbegeleider Frits Vanrobaeys. De inspecteur zag plots ook een koppel twintigers naderen. "De mama vertelde me dat ze de dame herkende als zijnde een vriendin van hun zoon Bjorn." Sarita begon te huilen toen ze het overlijden vernam, maar haar vriend Jordy maakte een vreemde indruk. "Hij zei niet veel, maar hij was ook niet zenuwachtig. Hij was afzijdig. Ik had een raar voorgevoel."

Sarita V. verklaarde dat Jordy al eerder had gezegd dat hij Bjorn iets zou aandoen. Diezelfde avond werd de beschuldigde dan ook in zijn woning in Tielt gearresteerd. In zijn eerste verhoor bekende V. dat hij zijn liefdesrivaal met een kruisboog om het leven bracht. "Ik had het doel om Bjorn een toontje lager te doen zingen. Dat hij Sarita gerust moest laten, want ik wist dat hij zot was van Sarita." Ook in zijn volgende verhoren herhaalde de beschuldigde dat hij het slachtoffer enkel wilde afschrikken.

Pas op 28 september 2018 ging hij in een vierde verhoor toch door de knieën. "Het moest gedaan zijn, hij had mijn leven naar de kloten geholpen. Het zou stoppen door hem neer te leggen", klonk het. Inspecteur Gert Leenknegt merkte op dat V. kansen en tijd genoeg had om zich te bedenken. "Het hele traject zat het in mijn hoofd dat Bjorn dood moest", reageerde de beschuldigde.

Wisselende verklaringen over kruisboog

Ook over de kruisboog sprak V. niet onmiddellijk de waarheid. Hij beweerde eerst dat het wapen al vijf jaar in zijn bezit was. Het onderzoek wees echter uit dat hij de dag voor de feiten naar Nederland reed om de kruisboog te kopen. V. verklaarde eerst ook dat hij zijn wapen dumpte in een gracht, maar gaf later toe dat hij de kruisboog in Oostrozebeke in de Mandel gooide. Dossierbeheerder Andy Dewulf stond ook uitgebreid stil bij het vele sms-verkeer tussen de betrokkenen. Daaruit bleek dat V. bleef hopen op een doorstart van zijn relatie. Sarita V. vroeg hem drie dagen voor de feiten ook om nog eens in hetzelfde bed te slapen. "Voor hem was dat een sprankel hoop dat zijn relatie weer op de rails zou komen", aldus hoofdinspecteur Gert Leenknegt. Uit de berichten van de beschuldigde kwam volgens de speurders vooral onmacht naar voor.

Ten slotte gaf onderzoeksrechter Kathleen Vandenberghe nog toelichting bij het verloop van het onderzoek. Ook tijdens zijn voorleiding beweerde V. dat hij accidenteel vuurde. "Hij heeft me toen ook verteld dat hij op de dashcam gezien had dat Sarita de vorige nacht bij Bjorn De Vrieze was geweest. Hij zei dat dat hem volledig door het lint had doen gaan." De beschuldigde verklaarde toen ook dat hij al aan zelfmoord had gedacht door zijn relatieproblemen.

De onderzoeksrechter legde ook uit dat V. een rustige indruk maakte tijdens de wedersamenstelling. De Tieltenaar drukte volgens de getuige opnieuw zijn spijt uit over zijn daden. "Ik heb spijt tegenover de ouders, het slachtoffer, ook mijn ouders. Ik zie wel in dat ik iedereen pijn heb gedaan", verklaarde hij ook tijdens het eindverhoor.

Vannochtend komen de gerechtsdeskundigen en de ouders van het slachtoffer aan bod.

