Assisen: "Het moet een stevige straf zijn"

Op het assisenproces over een roofmoord in Oostrozebeke nam de burgerlijke partij voor het eerst het woord. De dochter van het slachtoffer vroeg om een stevige straf voor de beschuldigden omdat ze als familie de feiten bewust samen gepleegd zouden hebben.

Stéphanie Roelens omschreef haar vader als een normale, correcte man. Ze moest wel toegeven dat ze weinig contact hadden en elkaar ongeveer drie jaar voor zijn dood voor het laatst zagen. "Ik ben meer opgekweekt geweest door mijn moeder. Mijn vader is vervolgens getrouwd met een ander vrouwmens. Ik was daar niet mee akkoord, dus ik ben minder naar hem geweest. Maar mijn vader blijft mijn vader. Het was echt een schok toen ik vernam dat hij vermoord was."

Geen advocaat

De kinderen van het slachtoffer kozen er bewust voor om geen advocaat aan te stellen. Dat betekent dat ze als burgerlijke partij zelf vragen mogen stellen aan de getuigen en ook zelf zullen mogen pleiten. Het proces valt Steve Roelens echter zwaar, waardoor hij niet meer aanwezig is. "Het is een familie die dat samen gedaan heeft. Het moet dus echt een stevige straf zijn", zei zijn zus dinsdagavond wel. Ten slotte verklaarde ze ook nog dat haar vader altijd hard gewerkt heeft. "Hij was nog maar een maand met pensioen en die mensen hebben hem vermoord. Hij heeft niet kunnen genieten van zijn leven en van wat hij gespaard had."

"Zijn wil was wet"

Eerder hadden meerdere getuigen een negatief beeld geschetst van de vermoedelijke dader N.T. Door zijn vele tatoeages hadden veel mensen al schrik als ze hem zagen. "Naar mij toe kwam hij normaal over, maar als buurvrouw hoorde ik hem roepen, slaan. Zijn wil was wet, zijn vrouw had niets te zeggen", aldus Nadia C. T. overleed enkele dagen na de feiten al in de gevangenis. "C. is helemaal opengebloeid na het overlijden van N.. Dat was een vrouw en geen slons meer. Ze was geschminkt, wat van hem nooit mocht." Ook de kinderen moesten volgens de buurvrouw steeds gehoorzamen. "Dochter M. moest tegen haar zin op bevel van N. bij die Roland gaan slapen. Ze heeft mij gezegd dat ze nooit een relatie had met die man. Hij wou een kind, maar zij wou dat niet."

Primus

Ook de schooldirecteur van zijn zonen herinnerde zich het intimiderende uiterlijk van N.T.. "We hebben een paar keer een serieus akkefietje gehad. Het ging altijd over heel kleine dingen die serieus opgeblazen werden. Tot in mijn bureel kwam hij dan." Filip V. stelde eveneens vast dat C.V. veel opener was na het overlijden van haar echtgenoot. Naar aanleiding van de feiten belandde de toen 16-jarige A. in een gesloten jeugdinstelling, maar hij haalde toch zijn diploma. "Hij was eigenlijk bijna altijd de primus van zijn klas. Het waren eigenlijk allebei heel flinke en ook wel clevere gasten."

Agressieve ruziemaker

Ten slotte werd T. ook door een voormalige schoolkameraad als een agressieve ruziemaker omschreven. "Naar goeie vrienden deed hij niets, maar naar anderen wel. Naar de buitenwereld was hij zeer lief, maar je zag dat zijn vrouw en kinderen schrik van hem hadden." Het gezin kwam vaak over de vloer in de frituur van Kurt V. in Asper. "Zij mochten niet spreken. C. was verlegen en had schrik van hem. Thuis mochten ze niet spreken. En als hij een cola wilde, moest C. die altijd halen." Volgens de getuige kampte het gezin bovendien met financiële problemen. "Soms belde hij om te helpen met centen voor eten. Ik heb dat nooit gedaan, omdat dat anders niet zou stoppen."

Woensdagochtend komt de wetsdokter aan het woord.