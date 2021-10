Assisen: getuigen geloofden niet in 'gewoon ongeval'

Op het assisenproces tegen Davy K. blijkt dat het slachtoffer al aan het daten was met een andere jongeman. Bjorn S. verklaarde op de zitting dat ze zelfs al meermaals intiem waren geweest. De getuige vermoedt dat de beschuldigde hun berichten die fatale nacht in 2018 gelezen had.

Op vraag van voorzitter Antoon Boyen zal de politie de bewuste berichten aan het dossier voegen. De getuige zal daarom vanmiddag nog verder verhoord worden. Tijdens eerder tijdelijke relatiebreuken met de beschuldigde zocht slachtoffer Sharon Gruwez meestal opnieuw contact met haar ex-partner. De beschuldigde stond haar toen geregeld op te wachten, klonk het gisteren. "Ze had me gezegd dat ze bang was. Ik ben haar daarom dan eens gaan halen op haar werk in Roeselare." De ex-vriend van Sharon verklaarde ook dat ze niet op haar mondje gevallen was, waardoor hij tijdens discussies vaak het onderspit moest delven. (lees verder)

Op het moment van de feiten was het slachtoffer aan de slag bij een fietsenzaak. "Ze was heel spontaan, heel uitbundig. Ze deed bij ons de receptie en ze deed dat heel goed", vertelde de zaakvoerder. Haar collega vond het wel lastiger om met Sharon samen te werken. "Op werkvlak kwamen we soms niet zo goed overeen. Voor haar mocht het allemaal een beetje langzamer, maar we hebben daar gaandeweg een evenwicht in gevonden."

"Geloofde nooit in ongeval"

De getuige was ook op de hoogte van de turbulente relatie met Davy K. "Ze zag hem graag, maar ik snap tot vandaag niet waarom. Ze kon evengoed de liefde vinden bij een andere partner en ik denk dat ze op dat vlak goed op weg was", verwees ze naar de man die gisteren kwam getuigen. In een banaal verkeersongeval geloofde ze nooit: "Mijn eerste gedachte was dat het moedwillig was. Ik kon ook niet geloven dat ze haar gordel niet droeg." Sharon Gruwez luchtte over de moeilijkheden met de beschuldigde ook regelmatig haar hart bij een andere collega. "Ze vertelde eens dat ze weer spel had gehad met Davy. Hij was aan het rijden zoals een zot. En hij zei: als je niet van mij bent, zal je van niemand zijn. Straks rij ik tegen een boom en is het direct gedaan."

Getuigenissen verplaatst

Meerdere getuigen werden verplaatst naar de zitting van woensdag. Zo komen de moeder van de beschuldigde en de oom van het slachtoffer dan pas aan bod.

Lees ook: