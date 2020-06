Assisen: Ex-partners vernietigend voor beschuldigde

Tijdens de getuigenissen werden heel wat anekdotes over zijn drankmisbruik en zijn gewelddadig gedrag aangehaald. Ook de moeilijke relatie tussen Emmanuël Van den Steen (70) en zijn dochter kwam aan bod. Meerdere ex-vriendinnen verklaarden dat de beschuldigde zich superieur voelde.

'Wilde mij wurgen'

"Hij zei altijd dat Emmanuël 'God met ons' betekende, maar hij meende dat precies echt. Hij hemelde zichzelf continu op", legde Carine T. uit. Ze noemde hem soms ook 'De Hulk', omdat hij plots helemaal over de rooie kon gaan. "Op zulke momenten vrees je voor het ergste. Ik ben absoluut niet verrast dat het met het slachtoffer slechts is afgelopen."

Carine T. werd na de relatiebreuk ook een hele tijd gestalkt. "Heel mijn antwoordapparaat stond dan vol scheldwoorden. Of hij heeft de ruit van mijn auto is ingeslagen, waardoor al het glas binnen op mij en mijn zoontje vloog." Ook toen Marie H. een punt achter de relatie wilde zetten, ging Van den Steen door het lint. "Dan heeft hij me willen wurgen. In de zetel heeft hij me bij de keel gegrepen. Ik dacht dat het gedaan was met mij." Dezelfde getuige vertelde ook hoe de beschuldigde tijdens een etentje alles kort en klein dreigde te slaan. "En toen hij niet content was over zijn biefstuk, gooide hij de pan op het parket en sloeg hij mij."

De Middelkerkenaar werd door zijn ex-partners ook omschreven als een jaloerse en alcoholverslaafde man. "Emmanuël vloog eens uit omdat mijn zoon me op de mond had gezoend. Hij zei zelfs dat ik een relatie had met mijn zoon. Ik voelde dat er iets niet klopte met hem." Ook na de breuk met Godelieve D. volgden er doodsbedreigingen, die pas stopten toen de vrouw naar de politie stapte.

Annie K. getuigde hoe Van den Steen eens eiste om haar sigaretten af te geven. "Ik zei nee en hij heeft mij gestampt. Ik ben op mijn hoofd gevallen en bewusteloos geworden." Tijdens haar verhoor bij de politie omschreef ze de beschuldigde ronduit als een seksmaniak. "Wanneer hij het wou, waar hij het wou, hoe hij het wou. Daar was geen discussie over. Nee zeggen, daar was een ganse dag ruzie over. Vrouwen vond hij allemaal hoeren. Hij heeft ook eens gedreigd om me te verkrachten."

Ten slotte kwam de dochter van de beschuldigde aan het woord. "Zeker toen ik klein was, heb ik ook heel veel fijne herinneringen. Ik was ervan overtuigd dat hij mij graag zag en dat die echtscheiding daardoor niet evident is geweest voor hem." Het was voor Van den Steen blijkbaar lastig dat zijn dochter zo goed op zijn ex-vrouw lijkt. "Hij was nog heel kwaad omwille van de scheiding. Hij zei er ook regelmatig iets over, waardoor het contact verzuurde. Tegen mij was hij nooit gewelddadig, maar ik heb wel veel ruzies meegemaakt. Het waren nochtans allemaal lieve dames volgens mij."

Emmanuël Van den Steen uitte ook vaak openlijk zijn twijfels over zijn vaderschap. Tot een DNA-test kwam het echter nooit, maar het contact met zijn dochter verwaterde helemaal. Sinds 2004 hadden ze elkaar niet meer gezien, terwijl ook de laatste mails van jaren geleden dateren.

Dodelijk ongeval

Op het einde van haar getuigenis werd ook even stilgestaan bij het dodelijk ongeval dat de beschuldigde eind jaren '90 veroorzaakte. Van den Steen zei aan zijn dochter dat het slachtoffer niet goed had uitgekeken. "Hij stak ook de schuld op zijn toenmalige vriendin, die hem zo laat nog gevraagd had af te komen. Terwijl hij zelf gedronken had en te snel reed. Volgens mij had hij duidelijk geen spijt."

Donderdagochtend komen de laatste getuigen aan het woord. Daarna starten de pleidooien.

