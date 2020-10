Assisen: "Er zijn twee verschillende Williams"

Op het assisenproces tegen William D.B. (53) heeft de broer van de beschuldigde zijn getuigenis afgelegd. Kennet D.B. legde uit dat alcoholmisbruik een cruciale rol speelde in het leven van zijn broer. "Moest die alcohol er niet geweest zijn, zouden we hier waarschijnlijk niet gezeten hebben."...

De broers woonden samen tot aan de scheiding van hun ouders. "Mijn broer ging mee met moeder en ik ben bij vader gebleven. Dat was gedeeld hoederecht, maar veel begreep ik daar niet van in die tijd." In die periode begon de schoolse carrière van de beschuldigde snel te slabakken. "Het is nooit een hoogvlieger geweest. Nochtans talent genoeg, maar de motivatie was minder. Hij is drie keer blijven zitten en op een bepaald moment ben ik hem voorbijgestoken."

Volgens Kennet D.B. koos de beschuldigde steeds voor de gemakkelijkste weg. "Hij hing de paljas uit met een paar nietsnutten. En dan heeft het Belgisch leger nog het glorieuze idee om hem aan te stellen als barman. Als je daar niet tegen kunt vechten, ben je een vogel voor de kat." De getuige legde uit hoe het alcoholprobleem een grote invloed had op het werk en op de relaties van zijn broer. "Ik hoop dat als hij hier buitenkomt, dat hij wegblijft van drankgelegenheden. Dat is de raad die ik hem zou geven."

Tijdens de getuigenis werd ook uitgebreid stilgestaan bij het verleden als jager van vader D.B.. "Wij hadden dus een enorme collectie wapens thuis, die vergund waren. Vader gaf zelf ook les ballistiek in de jagersopleiding. Ik had een beetje een aversie van al die wapens, William was er meer in geïnteresseerd." De broers D.B. moesten van hun vader ook leren schieten. "William kon goed schieten met een loodjesgeweer en vader moedigde dat aan. Hij heeft ook met iets zwaardere wapens leren schieten."

Kennet D.B. koestert ook nog goede herinneringen aan zijn oudere broer. "Toen we klein waren, was hij zoals een grote broer moet zijn. Hij is ook degene die mij de smaak van muziek gegeven heeft, waar ik hem nog steeds dankbaar voor ben." Op latere leeftijd was er volgens de getuige sprake van twee verschillende Williams. "Als hij niet drinkt kan je fantastische gesprekken voeren en is hij heel redelijk. En als hij gedronken heeft slaan de stoppen door. Vooral verbaal was hij dan agressief, hij kon iemand enorm kwetsen."

Een ex-collega van de beschuldigde verklaarde dat de feiten als een schok kwamen, aangezien D.B. eigenlijk nooit agressief uit de hoek kwam. "Het was een stille jongen, een beetje introvert en redelijk zacht. Met veel humor ook, maar jammer genoeg met een groot drankprobleem." D.B. was niet materialistisch en wilde vooral voldoende tijd hebben voor zijn hobby's. "Dat was dan veel lezen, duiken en muziek. Hij was heel geïnteresseerd in de Egyptische cultuur. Je kon er een goed gesprek mee hebben", aldus Eric Mouling.

"Het is een muziekliefhebber door en door. Hij kon goed zingen en pianospelen. We hadden ook een gemeenschappelijke passie voor egyptologie", bevestigde een andere kameraad. Stefan Clauwaert probeerde tevergeefs om D.B. te helpen bij het stoppen met drinken. Hij ging de beschuldigde ook opzoeken in de gevangenis. "Het was een beetje schrikken om hem daar te zien. Hij leek me nog helemaal verward en niet goed bij zijn verstand."

Ook Laurent Riguelle bracht zijn makker een bezoekje in de gevangenis. "Ik heb heel weinig over de feiten gesproken met hem, maar hij profileerde zichzelf meer als slachtoffer van de situatie. Over Isabelle is er nooit een verkeerd woord gezegd." Van agressie had de getuige nooit iets gemerkt. "Het was een goeie vriend. Soms kon hij een beetje cynisch zijn, maar nooit gewelddadig. Of toch zeker niet met mij."

Donderdagnamiddag worden de getuigenverhoren afgerond.

Bekijk ook