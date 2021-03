Assisen Duivelskoppel: speurders overtuigd van betrokkenheid moord

Jean-Claude Lacote had in zijn cel een lijstje met mensen die uit de weg moesten worden geruimd.

"Daar stonden ook twee Belgische politieambtenaren op". Dat vertelde ex-commissaris Devestel op het assisenproces in Brugge waar Lacote samen met Hilde Van Acker terechtstaat voor de moord op een Britse zakenman. Devestel legde uit dat Jean-Claude Lacote op 23 mei 1996 enkele uren voor de moord een pistool kocht van een andere informant van de BOB van Namen. De informant vroeg 40.000 BEF, maar Lacote betaalde 50.000 BEF. "Gewoon de trekker overhalen volstond om te schieten, want het patroon zat reeds in de kamer gereed."

De volgende dag liet de beschuldigde telefonisch weten dat hij het wapen had omgeruild voor een riotgun. Nochtans was een handvuurwapen veel handiger voor zijn vermeende infiltratieopdracht. Opvallend genoeg kocht Hilde Van Acker de ochtend van de feiten in Rijsel een riotgun, naar eigen zeggen een cadeau voor haar partner.

De advocaten van Lacote en Van Acker vragen de vrijspraak maar de onderzoeksrechters die gisteren kwamen getuigen waren overtuigd dat het koppel betrokken is bij de moord in mei 1996. Ze werden in juni in Charleroi opgepakt en aangehouden op verdenking van moord. Onderzoeksrechter Eric Denolf: "'Ik had naar mijn mening voldoende aanwijzingen. Ze waren zeer veelvuldig in contact de maanden en dagen voor zijn verdwijning, ze zijn hem gevolgd naar Tunis. Lacote is hem komen opzoeken in Knokke en nadien zijn ze nog naar Bournemouth gevlogen." De beschuldigden zijn niet te spreken over de houding van de speurders maar volgens onderzoeksrechter Pottiez gebeurde alles correct.

Morgen komt de man getuigen die op de dag van de moord een wapen verkocht aan Lacote. Lacote bevestigt dat hij de man ontmoette, maar ontkent dat hij een wapen van hem kocht.

