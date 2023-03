Assisen dubbele kotmoord: getuige opnieuw verhoord na andere verklaringen

Op het assisenproces over de dubbele kotmoord moet een getuige vandaag opnieuw komen getuigen. Na de zitting woensdag vertelde hij plots heel andere dingenaan de politie.

De man verklaarde woensdag dat hij in de nacht van 30 september op 1 oktober 2018 een joint ging vragen aan de beschuldigde, Mohammad Taqi M. Volgens de getuige leek slachtoffer Youlia Soboleva (19) geschrokken toen ze op dat moment naar buiten kwam. Meerdere andere details uit zijn verklaring ontkende hij plots.

Nochtans had de man indertijd bijvoorbeeld verklaard dat de beschuldigde die nacht een mes achter zijn rug verborg. De getuige in kwestie werd door de politiezone Vlas naar het assisenhof gebracht. Tijdens de terugrit begon hij volgens openbaar aanklager Serge Malefason spontaan te praten met de politiemensen. "Uit het pv daarover blijkt dat een getuige andere zaken heeft verteld die een ander licht kunnen werpen op deze zaak."

Opname voor jury afgespeeld

Opvallend genoeg werd het gesprek van in totaal 46 minuten opgenomen door de politie. Het Openbaar Ministerie vroeg dan ook met succes om de getuige en de politiemensen in kwestie als getuigen te verhoren. Voor de getuige zelf werd zelfs een bevel tot medebrenging uitgeschreven.

De verdediging plaatste grote vraagtekens bij de manier waarop die verklaringen tot stand kwamen. Zo kreeg de man in het politievoertuig geen bijstand van een advocaat. Uiteindelijk drong meester Dennis Van Overstraeten er zelf op aan om de geluidsopname af te spelen. "De inhoud van die USB-stick is naar mijn aanvoelen dermate explosief dat we willen dat de jury de integrale versie van deze USB-stick hoort."

In principe worden vandaag de getuigenverhoren afgerond.

Lees ook: