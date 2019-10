Assisen: Daniël D schuldig aan moord op zijn vrouw

Voor het hof van assisen in Brugge is Daniël D. schuldig verklaard voor de moord op zijn Carmen Garcia Ortega. Dat heeft de jury beslist.

Daniel D. uit Wervik is schuldig bevonden aan opzettelijke doodslag met voorbedachten rade, op zijn vrouw Carmen Garcia Ortega. Het slachtoffer werd op 11 januari 2017 om het leven gebracht, met grof geweld en messteken nadat ze vertrokken was van de Spaanse avondles in Komen, net over de taalgrens.

Tijdens de replieken vanmorgen vroeg de verdediging een laatste keer om hun cliënt vrij te spreken, wegens gebrek aan harde bewijzen. Er werd zelfs verwezen naar een andere, onbekende dader. Maar de juryleden zijn dus van oordeel dat Daniël D. wel degelijk zijn vrouw om het leven bracht, en volgen daarmee het openbaar ministerie. Net vóór de jury zich terugtrok kreeg de beschuldigde nog het laatste woord.

Beslissing over strafmaat

De juryleden zijn op dit ogenblik opnieuw in beraad om de strafmaat te bepalen. Die kan oplopen tot 30 jaar cel, maar zal wellicht iets lager liggen. Daniel Deriemacker zit al sinds 21 april 2007, twee en een half jaar dus, in voorhechtenis.

