Assisen: Alexander Dean gaat in cassatieberoep

Alexander Dean bracht op 25 juli 2017 in Moere zijn ex-vriendin Maïlys Descamps (18) en haar grootouders Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64) met messteken om het leven. Een nacht eerder folterde en vermoordde hij in Sint-Amandsberg al Jeroen Verstraete (39).

Voor die feiten werd hij voor het Hof van Assisen in Brugge op 19 mei veroordeeld tot levenslang. Maar hij kon zich niet neerleggen bij die beslissing en tekent nu dus cassatieberoep aan. In het najaar weten we of het Hof van Cassatie ingaat op zijn verzoek en of het hele proces dus moet worden overgedaan.

