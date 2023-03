Assisen aanslagen - Moeder Bart Migom: "neem je verantwoordelijkheid"

Op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 hebben de ouders van Bart Migom (21) uit Esen bij Diksmuide, de student die omkwam in Brussels Airport, de beschuldigden opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen. "Jullie staan op een kruispunt", zei de moeder.

De ouders van Migom getuigden samen voor het assisenhof in Brussel, terwijl op de grote schermen foto's geprojecteerd werden van hun zoon, een jonge twintiger met een brede glimlach. De ouders vertelden dat hij naar de VS zou reizen naar zijn vriendin, die hij er leren kennen had. Ze getuigden ook dat hij vol plannen zat en dat zijn trouwdatum zelfs al vastlag. En over de moeilijke drie dagen na de aanslagen toen ze in het ongewisse waren over het lot van Bart.

"Op Kruispunt"

De vader van Migom vroeg aan het einde van zijn getuigenis aan de beschuldigden waarom ze de feiten hebben gepleegd, en welke zin het had. "Jullie hebben de voorbije jaren in jullie leven allerlei keuzes gemaakt", zei de moeder. "Die keuzes hebben jullie uiteindelijk hier gebracht, in deze zaal. Maar ook nu, op dit moment, staan jullie op een kruispunt, waarop jullie opnieuw een keuze kunnen maken." Ze riep hen op om hun "verantwoordelijkheid te nemen".