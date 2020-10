Assisen: 5 jaar met uitstel, niet naar de cel

Mohamed Koukouh en Rita Waeles waren 40 jaar getrouwd, maar op 4 januari 2018 kwam er plots een kink in de kabel. Het slachtoffer verliet de echtelijke woning in Lo-Reninge en trok in bij een Nederlander die ze tijdens het chatten had leren kennen.

Op 7 maart 2018 moesten ze naar de familierechtbank in Veurne komen voor een zitting in het kader van hun echtscheiding. In de rechtbank verliep alles rustig. Op de parking wilde Mohamed Koukouh nog wat spullen geven aan zijn ex-partner. In ruil had ze beloofd hebben dat hij een deel van hun geld zou terugkrijgen. "Papaatje, ik heb je gepluimd en ik ga je nog pluimen", zou Rita Waeles gereageerd worden.

Niet met voorbedachte rade

Met een priem uit zijn wagen deelde Koukouh een fatale steek uit. Mohamed Koukouh reed nog in de richting van zijn woonplaats, maar kon uiteindelijk op de oprit van een woning zonder problemen ingerekend worden. Koukouh moest zich verantwoorden voor moord, maar de verdediging pleitte dat er slechts sprake was van opzettelijke slagen en verwondingen met de ongewilde dood tot gevolg. In het arrest over de schuldvragen werden de argumenten van meester Kris Vincke zo goed als volledig overgenomen.

De juryleden stelden vast Koukouh slechts één steek uitdeelde, zonder daarbij bewust te richten naar de hartstreek. Bovendien werd geoordeeld dat de beschuldigde niet met voorbedachten rade handelde. Ze beschreven het als een opwelling, toen bleek dat het slachtoffer hem opnieuw bedrogen had door het beloofde geld niet mee te brengen naar Veurne. Het openbaar ministerie had vijf jaar cel gevorderd.

Niet naar naar de cel

De jury en het hof beslisten echter om die straf met uitstel op te leggen, met uitzondering van de voorhechtenis. Dat betekent dat Koukouh na twee jaar en bijna zeven maanden voorhechtenis de gevangenis mag verlaten. Zijn schoonbroer verklaarde zich onmiddellijk bereid om Koukouh mee naar huis te nemen. In het arrest over de strafmaat werd wel nog gewezen op de ernst van de feiten en de dramatische gevolgen.

Het hof en de jury merkten ook op dat het slachtoffer geen enkele kans kreeg om zich te verdedigen. Anderzijds werd ook rekening gehouden met enkele verzachtende omstandigheden. Het gaat onder andere om zijn leeftijd, de problemen met de kinderen van het gezin, de woelige omstandigheden van de relatiebreuk en zijn gunstig strafverleden. Zoals gebruikelijk werd de beschuldigde nog kort toegesproken door voorzitter Antoon Boyen. "U zal niet zo lang in de gevangenis meer moeten zitten. Maak er voor de rest nog iets moois van als ge wilt. Probeer er toch ook nog maar eens iets van te maken met uw kinderen. Ik wens u daarbij veel sterkte."

