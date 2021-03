De jury van het assisenhof in Brugge heeft het voormalige "duivelskopel" veroordeeld tot een celstraf van 30 jaar (Jean-Claude Lacote) en 24 jaar( Hilde Van Acker)

De jury hielde rekening met de onredelijke termijn en strafvervolging voor de 25 jaar oude moord op een Britse zakenman. Beiden werden in 1996 gearresteerd en werden eerder tot 25 jaar bij verstek veroordeeld voor de moord op de Brit in de bossen van De Haan. De jury hield rekening voor het aandeel van de vrouw Hilde Van Acker, die heeft onder meer een goede opleiding en houding in de gevangenis en heeft een hechte band met haar dochter.