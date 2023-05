Assisen: 26 jaar cel voor doodslag op vriend

26 jaar cel. Dat is de straf die Steven M. (46) krijgt voor doodslag op zijn verloofde Gerdy Delannoy (53) in Ingelmunster. De uitspraak viel daarnet op het Hof Van Assisen in Brugge. Het Openbaar Ministerie had 29 jaar opsluiting gevraagd.

De verdediging pleitte meerdere verzachtende omstandigheden, zoals de slechte jeugd van de beschuldigde.

"Niet met rekenmachine"

Bij de start van hun pleidooien merkte de verdediging op dat Steven Marijsse niet automatisch na een derde van zijn straf onder voorwaarden vrijgelaten zal worden.

"Wij vragen u om dat niet zomaar als basis te zien en daar niet met de rekenmachine te gaan zitten", aldus meester Floor Ameye. Zo zal het niet eenvoudig zijn om een reclasseringsplan op poten te zetten. "Hij zal met zijn alcoholprobleem niet zomaar terug in de horeca mogen werken. Want we gaan de kat toch niet bij de melk zetten?"

Volgens de verdediging werd bovendien de redelijke termijn overschreden. Meester Ameye stelde vast dat de beschuldigde drie jaar en drie maanden op zijn proces moest wachten. Het werd opvallend genoemd dat het liefst twee jaar wachten was op een verslag van de wetsdokter die de beschuldigde onmiddellijk na de feiten had onderzocht.

(lees verder onder de foto)

"Waanzinnig"

Meester Filip De Reuse noemde de strenge vordering van de procureur-generaal waanzinnig. "Godverdomme, dat is nog veel erger dan levenslang", citeerde hij een berichtje van een medewerker.

De verdediging kon ook niet begrijpen dat het OM tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank eiste. Daarbij verwees meester De Reuse naar drie zware dossiers waarin dat niet werd opgelegd, zoals bij de moord op Sofie Muylle.

"Als er één mens is waar ik schrik van heb, dan is het wel die Roemeen. En ik hoor net dat er in de zaak van Sanda Dia werkstraffen zijn uitgesproken. Er is daar nochtans ook een jongen gestorven."

Vervolgens werd uitgebreid gewezen op de mensonwaardige leefomstandigheden in bepaalde gevangenissen.

"Het is geen vijfsterrenhotel. Zelfs geen slechte jeugdherberg. De meest elementaire mensenrechten worden daar met de voeten vertrappeld."

Verzachtende omstandigheden

De verdediging pleitte dat Steven Marijsse als kind regelmatig slaag kreeg van zijn vader. Zijn moeder zou dat bevestigd hebben. "Maar hier is dat allemaal niet waar meer. Het was een hele slechte aflevering van 'Keeping up Appearances'. Alcohol is de rode draad in zijn jeugd geweest. Vader heeft gedronken, moeder heeft gedronken."

Anderzijds werd opgeworpen dat de beschuldigde het gezag miste van zijn vader, die overleed toen Steven amper elf jaar oud was. "Als dat geen trieste jeugd is, dan weet ik het niet meer."

Ook in de werkethiek van Marijsse ziet meester De Reuse een verzachtende omstandigheid. Meerdere getuigen omschreven hem immers als een harde werker en een fijne collega.

"Hij werkt in de gevangenis zeven dagen op zeven, acht uur per dag. Aan het royale loon van een euro per uur", vervolgde meester De Reuse. Bovendien vervult Marijsse in de gevangenis een vertrouwensfunctie op de drugsvrije afdeling. Op de zitting kwam een voormalige celgenoot zelfs getuigen hoe Marijsse hem op het rechte pad hielp. In de gevangenis laat de beschuldigde zich ondertussen ook begeleiden op psychologisch vlak. Daaruit blijkt volgens de verdediging dat er wel degelijk sprake is van schuldbesef. Ten slotte werd ook de oprechte spijt van Marijsse aangehaald. "De helft van zijn loon betaalt hij aan de burgerlijke partijen. Hij zal het verlies nooit kunnen goedmaken, maar het zegt wel iets." Meester De Reuse suggereerde geen concrete straf, maar vroeg vooral om zijn cliënt perspectief te geven. "Steven zal nooit kunnen herstellen wat hij gedaan heeft. Maar u kan verdriet niet alleen oplossen met blinde repressie."

"Spijt"

Zoals gebruikelijk kreeg de beschuldigde nog het laatste woord. "Ik wil zeggen dat het me spijt en dat ik een beter mens zal worden", klonk het tussen de tranen door.

