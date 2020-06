Assisen: 24 jaar cel voor Emmanuël V.

De beschuldigde bracht Miriam Van Poel (68) op 13 oktober 2017 op haar tweede verblijf in Middelkerke met messteken om het leven. Het OM had 25 jaar opsluiting gevorderd.

Emmanuël Van den Steen en Miriam Van Poel knoopten in 2012 een relatie aan, maar die ging niet altijd over rozen. De Middelkerkenaar vond onder andere dat zijn partner te veel tijd en energie besteedde aan haar activiteiten bij seniorenvereniging OKRA in Haaltert. Een kleine week voor de feiten kwam de beschuldigde ook erg jaloers uit de hoek, omdat het slachtoffer op een feest te innig zou hebben gedanst met een andere man. "Dirty Dancing", noemde Van den Steen het in meerdere berichten..

Op vrijdag 13 oktober 2017 wilde Van den Steen de brokken lijmen met een verzoeningsdiner. Die avond kwam het in haar tweede verblijf in de Jean Van Hinsberghstraat in Middelkerke tot een hoogoplopende ruzie. De beschuldigde bracht zijn partner met drie messteken in de rug en twee in de borst om het leven. Pas de volgende avond ging Van den Steen zich spontaan aangeven bij de politie.

"Ik weet het niet meer"

Van den Steen heeft altijd beweerd dat Miriam hem eerst aanviel met een mes, maar de verdediging heeft uiteindelijk geen uitlokking gepleit. Donderdagavond zou de beschuldigde aan zijn advocaat verteld hebben dat de vork toch anders aan de steel zat. Na zijn laatste woord polste de voorzitter daarom toch nog even naar de feiten. "Ik weet niet meer of Miriam eerst gestoken heeft", klonk het vrijdagochtend.

In het arrest werd opnieuw gewezen op de brutaliteit van de feiten, gepleegd naar aanleiding van een woordenwisseling. Daaruit blijkt volgens het hof en de jury een extreem gebrek aan respect voor de fysieke integriteit van het slachtoffer en het recht op leven. Ook zijn dominante en egoïstische houding tegenover zijn partner werd hem aangerekend. Daartegenover staat dat Miriam Van Poel in Haaltert bekend stond als een hulpvaardige, sociale en geëngageerde vrouw. De juryleden stelden vast dat Van den Steen haar onrespectvol bejegende, zoals hij ook bij zijn vorige partners deed.

Anderzijds werd in de motivering ook rekening gehouden met de oudere leeftijd en de fysieke toestand van de beschuldigde. Zijn slechte gezondheid zorgt volgens het hof en de jury bovendien voor een nog beperkter risico op recidive. Ten slotte werd ook verwezen naar het grote engagement dat Van den Steen als kinesist tegenover zijn patiënten toonde.

Niet de maximumstraf

Zoals gebruikelijk werd de beschuldigde nog kort toegesproken door voorzitter Willem De Pauw. "24 jaar, dat is niet de maximumstraf. Het is een straf die ook aan uw leeftijd toch nog een bepaald perspectief biedt. Er is niet alleen rekening gehouden met uw fysieke toestand, maar ook met de professionele toewijding die u steeds hebt getoond." Meerdere getuigen hadden immers goede herinneringen aan de kinesist Emmanuël Van den Steen. "Als het gaat over de privé Emmanuël Van den Steen zijn er ook veel mensen die aan u slechte herinneringen overhouden. Ik raad u aan om de goede raad van uw advocaat te volgen en het contact met uw familie en de dochter die u nog hebt te herstellen en te onderhouden." Zo kan de beschuldigde volgens de voorzitter misschien inzicht krijgen in wat verkeerd is gelopen tijdens zijn leven.

