Assisen: 23 jaar cel voor dodelijke crash

De ouders rekenden op een levenslange gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie vroeg 25 jaar cel.

Het slachtoffer kwam om het leven toen de Poperingenaar op 1 november 2018 in Vleteren aan hoge snelheid tegen een geparkeerde bus botste. De verdediging pleitte tevergeefs dat het slechts om een dodelijk verkeersongeval ging.

Davy K. en Sharon Gruwez leerden elkaar in het voorjaar van 2016 kennen. Al snel kwam het tot een knipperlichtrelatie die gekenmerkt wordt door het agressieve en jaloerse gedrag van de beschuldigde. In de zomer van 2018 werd K. door de correctionele rechtbank van Ieper zelfs tot zeven maanden voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld voor twee feiten van partnergeweld.

In de nacht van 31 oktober op 1 november 2018 ging Sharon Gruwez met enkele vrienden op café in Poperinge. De uitgelaten sfeer werd grimmiger toen ook Davy K. op het toneel verscheen. Uiteindelijk stapte ze toch in het voertuig van haar ex-vriend, die zelf weliswaar beweert dat ze nog steeds een relatie hadden. Kort na half drie die nacht botste K. in een flauwe bocht op de N8 in Oostvleteren aan 191 kilometer per uur tegen een geparkeerde bus. Het slachtoffer droeg geen gordel en werd uit de BMW geslingerd. De jonge vrouw uit Boezinge overleed ter plaatse. De beschuldigde, zelf lichtgewond, bleek 1,47 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Net voor de fatale crash had hij ook een rood licht genegeerd.

