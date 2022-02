Assisen: 17 jaar cel voor Boezingenaar die zijn vader doodstak

Cédric V. uit Boezinge is veroordeeld tot 17 jaar cel, voor de moord op zijn vader. Het Openbaar Ministerie had 24 jaar cel geëist. De Boezingenaar stak zijn vader onder invloed van cocaïne dood met zestien messteken.

Cédric V. krijgt uiteindelijk 17 jaar cel, omwille van de ernst en brutaliteit van de feiten. Dat de dertiger op dat ogenblik een stabiele werksituatie had en na de feiten nog de hulpdiensten belde, was een verzachtende omstandigheid.

Gerechtspsychiaters hadden deze week bevestigd dat de beschuldigde zijn vader Ghislain (55) in een psychotische toestand vermoordde. De deskundigen meenden dan weer dat de Boezingenaar wel degelijk toerekeningsvatbaar was, want hij wist welke gevolgen zijn cocaïnegebruik kon hebben.

De verdediging vroeg de vrijspraak, maar daar ging de jury dus niet op in. In het arrest over de schuldvraag werd opgemerkt dat Cédric Vandecasteele tijdens het onderzoek en op zijn proces toegaf dat hij zelf de dodelijke steekwonden toebracht. Daarnaast werd gewezen op het feit dat de steken gewelddadig en krachtdadig werden toegebracht. Het keukenmes van 20 centimeter ging zelfs tot 17 centimeter diep in het lichaam.

Lees ook: