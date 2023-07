Askoy II van Jacques Brel moet in september weer varen

Als het van de initiatiefnemers, de gebroeders Wittevrongel afhangt, dan wordt de Askoy een pareltje van varend erfgoed én ze willen er zelfs mee terug naar de Markiezeneilanden varen.

Het is 49 jaar geleden dat zanger Jacques Brel met zijn boot op wereldreis vertrok. Jammer genoeg werd hij ziek en hij strandde op de Markiezeneilanden. Jaren later ging de boot teloor. Nu heeft de Askoy terug toekomst. Piet Wittevrongel, vzw Save Askoy II: "We gaan daarmee naar maritieme evenementen. We gaan ook mensen meenemen aan boord. Iedereen is welkom. We zijn een stichting, maar we hopen ook om er binnen een aantal jaar, dezelfde route te doen als Jacques Brel, en ermee terug te varen naar de Markiezeneilanden."

In de oude loods in Zeebrugge is hier met vrijwilligers jaren gewerkt om het schip terug zeewaardig te maken. De gouverneur looft het project van de twee broers. Carl Decaluwé, provinciegouverneur: "Diep respect en volle bewondering voor de gebroeders Wittevrongel om van een naakte romp aan de andere kant van de wereld dit schip terug te brengen tot wat het nu is. Dit is onwaarschijnlijk."

De Askoy II is inmiddels ook erkend als varend erfgoed. In september, als ook de masten af zijn, moet hij eindelijk terug te water.

