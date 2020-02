Asielen willen meteen verbod op schokhalsbanden

Ze hebben een gezamenlijke brief geschreven aan Vlaam minister Ben Weyts. Daarin roepen ze hem op om het verbod onmiddellijk in werking te laten treden, zo niet zullen ze juridische stappen ondernemen.

Pijnlijke stroomstoten

Schokhalsbanden worden gebruikt om honden of katten op een negatieve manier te trainen. Wanneer het dier ongewenst gedrag vertoont, krijgt hij een pijnlijke stroomstoot. “Hoewel talloze studies stellen dat positieve, beloningsgerichte methoden beter werken, zijn er toch nog vele zogenaamde “deskundigen” die het gebruik van deze barbaarse marteltuigen aanraden, “ zegt Rowena Vanroy van Animal Rights. Fabrice Goffin, Blauwe Kruis van de Kust: “Vertrouwen is de basis in de relatie met honden. Angst voor pijn leidt tot wantrouwen en frustratie, wat dan weer leidt tot stress en agressie.”

Billy (foto) is voorbeeld van getraumatiseerd dier

Dierenasielen worden geregeld geconfronteerd met dieren die door het gebruik van schokhalsbanden zijn getraumatiseerd. Dierenasiel het Blauwe Kruis van de Kust kreeg bijvoorbeeld onlangs de Engelse Cocker Spaniël Billy binnen. Billy werd afgestaan omwille van agressie naar de eigenaar toe. “Een probleem ontstaan nadat deze op aanraden van een gedragskundige was begonnen Billy te “trainen” met een schokhalsband,” zegt Fabrice Goffin. “Door deze traumatische ervaringen heeft Billy het moeilijk als hij wordt aangeraakt, vooral in de hals. Momenteel doen we het nodige om het vertrouwen te herstellen. De ervaring vertelt ons echter dat dergelijke trauma's nooit helemaal verdwijnen en deze dieren dus heel moeilijk te plaatsen zijn.”

Wet blijft uit

In juli 2018 wijzigde minister Ben Weyts de wet Dierenwelzijn om het gebruik van halsbanden die elektrische schokken toedienen te verbieden. Dit artikel treedt maar in werking op een later vast te stellen datum. Bijna twee jaar later heeft de minister nog altijd geen datum vastgelegd.

In een gezamenlijke brief roepen de volgende dierenasielen en dierenrechtenorganisaties minister Weyts op om onmiddellijk actie te ondernemen: Animal Rights, Het Blauwe Kruis van de Kust, BiteBack, All for Animals, Dierenasiel de Grensstreek, TWAS Animal Rescue, Veeweyde Weelde, Dierenasiel Poezewoef, Dierenasiel de Leiestreek, Dierenasiel Tienen, Vzw Dierengeluk en Vzw Het Dierenthuisje. Er werd ook een petitie gestart.