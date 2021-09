Asielcentrum Koksijde zal snel openen, nood is groot

Sofie Desseyn, Centrumdirecteur coördinator Fedasil: “Er is de overstroming in Wallonië, waardoor we veel plaatsen zijn verloren. Er is ook de operatie Red Kite in Afghanistan. En ook de hervestiging van Syrische vluchtelingen die plaats moeten hebben. En er is de verhoogde instroom. Al die factoren samen zorgen ervoor dat we Koksijde moten heropstarten.”

Bedden, kasten, containers, keukens, alles is in Koksijde nog aanwezig. Momenteel wordt de brandveiligheid opnieuw gecheckt en de bedoeling is heel snel op te starten. Er wordt ook personeel gezocht. Fedasil schetst ook wie er komt. “Opnieuw allemaal mensen die een verzoek indienden om internationale bescherming te krijgen. Opnieuw dezelfde groep als de vorige keren in Koksijde. Alleenstaande mannen, vrouwen, gezinnen, maar nu ook 30 niet-begeleide minderjarigen. Jongeren tussen 16 en 18 jaar die tijdelijk in Koksijde zullen verblijven.”

Fedasil kan niet inschatten hoe lang ze de accommodatie in Koksijde gaan nodig hebben. En dat er nog plaatsen zullen nodig zijn in West-Vlaanderen is waarschijnlijk. De druk op Fedasil is nu uitzonderlijk hoog en de internationale onrust biedt weinig kans op een daling van het aantal vluchtelingen in de toekomst.

BEKIJK OOK: