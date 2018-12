Asiel overspoeld door Staffordshire terriërs

Bij het Blauwe Kruis in Oostende verblijven momenteel meer dan 25 zogenoemde Amerikaanse Staffordshire terriërs. Het dierenasiel springt nu in de bres voor de hondensoort.

De helft van het asiel zit vol met dezelfde soort hond die vaak een kwalijke reputatie heeft. Staffordshires worden ook al eens pitbulls genoemd en blijkbaar kan niet iedereen er weg mee. Ines De Scheemaeker:” Veel mensen kopen zo’n dier en als ze het niet meer aankunnen, droppen ze het in het asiel. Soms zijn wij het containerpark voor dieren.”

Drie weken geleden nog werden drie Staffordshires door de dienst Dierenwelzijn in beslag genomen omdat ze in kooien opgesloten zaten. De drie honden werden aan het asiel toegewezen. Dezelfde week nog kwam de eigenaar van de in beslag genomen honden een nieuw gekochte Staffordshire voorstellen in het asiel. Het gebeurt meer en meer. “We zien het dikwijls dat een eigenaar een week later al een nieuwe hond heeft. Het is zeer gemakkelijk om een hond te dumpen en daarna snel een nieuwe te kopen.”

Volgens het Blauwe Kruis zijn honden een soort consumptieartikelen geworden. En dat is een kaakslag voor de vele vrijwilligers. Vaak is het is ook niet makkelijk om een nieuw gezin te vinden voor Staffordshires en nu zijn er al meer dan 25. En sommigen zijn heel lief, geeft het Blauw kruis nog mee.