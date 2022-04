Asfalteringswerken Expresweg Brugge: andere verkeersregels op 30 april

Op zaterdag 30 april zullen ze werken uitvoeren op de Expresweg (N31) in Brugge. Ze houden er freeswerken, zullen asfalteren en belijnen.

De werkzaamheden vinden plaats op de N31 en de ventwegen tussen de Koning Albert I-laan en de Koningin Astridlaan in beide rijrichtingen. Op zaterdag 30 april moet het verkeer richting de E40 over de pechstrook rijden.

Ook de oprit naar de N31 ter hoogte van de Koning Albert I-laan en de afrit naar de Koningin Astridlaan in de richting naar Zeebrugge kunnen niet gebruikt worden. Er is een omleiding via de Koning Albert I-laan en de Koningin Astridlaan. De Wittemolenstraat wordt doodlopend op de ventweg.

Dit alles geldt van 6 uur tot 22 uur.

Ook op 21 mei

Ook op zaterdag 21 mei doen ze verder met de werken. Dan moet het verkeer via de trage rijstrook voorbij de werkzaamheden. Richting de E40 gaat alle verkeer via de snelle rijstrook voorbij de werkzaamheden. De oprit aan de Koningin Astridlaan en de afrit naar de Koning Albert I-laan in de richting naar de E40 kunnen niet gebruikt worden.

Er is een omleiding via de Koningin Astridlaan en de Koning Albert I-laan. De Wittemolenstraat wordt doodlopend op de ventweg.