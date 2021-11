In Wingene is een loods op een boerderij in de Hoogweg uitgebrand. De buurt moet ramen en deuren dichthouden, vanwege asbest.

De brand brak uit rond 11.30 uur in een loods op een boerderij in de Hoogweg in Wingene. Er woedde een korte, maar hevige brand, maar die was wel snel geblust. Slachtoffers zijn er niet.

“De platen op het dak bevatten wel asbest,” zegt burgemeester Lieven Huys (CD&V). Daarom is in een straal van een paar honderd meter gevraagd om ramen en deuren voorlopig dicht te houden.”