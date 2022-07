Door een brand in Oudekapelle, bij Diksmuide, is er asbest vrijgekomen. Volgens de brandweer is er door de gunstige wind geen gevaar voor omwonenden.

De brand is ontstaan in een afgelegen loods in de Alveringemstraat in Oudekapelle. In de loods liggen balen hooi en stro. Ook enkele dieren zijn naar buiten gebracht. Het dak is al ernstig beschadigd.

De brandweer waarschuwt dat er asbestgevaar is. Omliggende korpsen sturen tankwagens ter plaatse om extra water te voorzien.

Over de oorzaak is nog niets bekend.