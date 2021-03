Artsen: "Korte harde lockdown nodig, anders keren we tij niet"

Virologen, maar ook huisartsen zijn voorstander van een harde, zij het korte lockdown zoals we die in het voorjaar van 2020 hebben gezien.

Enkel op die manier kunnen we een einde maken aan de verontrustende cijfers luidt het. Ook huisarts Alexander Seurinck uit Heule, die de voorzitter is van de huisartsenkring in Zuid-West-Vlaanderen, is het daarmee eens. "Een korte maar verregaande lockdown is nodig", zegt hij. "Anders zullen we blijven aanmodderen.

We hadden eigenlijk gisteren al hadden moeten ingrijpen met een korte en krachtige lockdown om sneller door de pijn heen te zijn. Wat we nu doen is niet beslissen en het eigenlijk allemaal nog laten overlopen".

Intussen verzuipen de huisartsen in het werk. In zijn huisartsenkring, goed voor 14 gemeentes en meer dan 300 artsen zijn er in een week tijd 100 nieuwe besmettingen bijgekomen, dat cijfer neemt een hoge vlucht en dat baart hem zorgen. In zijn eigen praktijk in Heule neemt hij twee tot drie keer meer testen af en in de testcentra is het al maanden niet meer zo druk geweest. Hij hoopt op verstandige keuzes op een bijkomend overlegcomité. "

Scholen sluiten en geen buitenschoolse activiteiten

"Als men de versoepeling van mei enigszins nog wil redden, zal men nu kort en krachtig en snel moeten ingrijpen. Dan moet het aantal contacten echt naar beneden. Dan moeten we even de buitenschoolse activiteiten stilleggen, eventueel ook de scholen sluiten. We staan nu voor het maximale van wat haalbaar is. Ik hoop dat er duidelijke maatregelen komen. Desnoods ook voor de bedrijven als dat werkelijk nodig is".

Ons land noteert intussen opnieuw 4.000 besmettingen met het coronavirus per dag. Vorige week waren er drie dagen met meer dan 5.000 besmettingen. Op de afdelingen intensieve zorgen liggen weer veel COVID-patiënten.

Lees ook: