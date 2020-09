Artsen in de Westhoek dreigen overbelast te geraken

Ze roepen hen op het hoofd koel te houden en niet de panikeren bij de minste ziektesymptomen die ze ondervinden. De huisartsen dreigen overbelast te geraken en krijgen ook steeds meer vragen om een test af te nemen. "Afstand houden en met zeep de handen wassen blijft de gouden standaard. Alle andere raadgevingen en adviezen spruiten voort uit die twee gouden regels, hoe ingewikkeld sommige maatregelen ook schijnen," luidt het in de brief. "Alleen als je langer dan 15 minuten dicht bij een besmet persoon vertoeft, ben je een hoogrisicopatiënt, en is een test nuttig. In alle andere situaties, de zogenaamd laagrisicosituaties, is een test overbodig, niet nuttig en zelfs contraproductief, omdat dit de zorg voor echt zieke mensen vertraagt".

Scholen, bedrijven en instellingen

"Testen hoeft alleen als de regels dit vereisen. Mogelijke teststrategieën worden best goed afgestemd met de betrokken artsen om samen te beoordelen welke de noodzaak is en of het beoogde doel wordt bereikt. Deze artsen kunnen u alle noden en stappen perfect uitleggen en staan allen voortdurend met elkaar in verbinding. Op school zal de CLB-arts interpreteren of uw kind al dan niet nauw contact had met een positieve medeleerling. Op het werk zal de arbeidsgeneesheer nagaan of een test en quarantaine nodig zijn. Wat wij wel actief promoten, is dat werkgevers, scholen en directies groepstesten via speeksel aanbieden aan hun werknemers, kinderen of bewoners. Zo kan men zich proactief, dit wil zeggen vóór de ziekte kan toeslaan, een beeld vormen van de viruscirculatie in het bedrijf, de school of de instelling, en kan men de preventieve maatregelen verscherpen of aanpassen aan de hand van de meting van de virushoeveelheid in de populatie. Om dit betaalbaar te houden worden die tests aanbevolen in steekproeven, maar wel in een vrij hoog tempo, bv wekelijks".