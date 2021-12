Arrest over schadevergoeding zaak L&H telt 11.000 pagina's

In het hof van beroep in Gent ligt het arrest klaar over de mogelijke schadevergoedingen in de fraudezaak rond Lernout & Hauspie (L&H) uit Ieper.

Het spraaktechnologiebedrijf ging in 2001 failliet, nadat het sinds de zomer van 2000 in vrije val was door een fraudeschandaal na berichtgeving over onregelmatigheden in de boekhouding. Het hof van beroep legde op 20 september 2010 de straffen op in de fraudezaak rond L&H en veroordeelde oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie tot elk vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel. (Lees verder onder de foto)

Het hof kon pas in 2014, na procedures voor het Hof van Cassatie, overgaan tot de afhandeling van de burgerlijke vorderingen in de zaak. Er blijven nog 8.000 à 9.000 burgerlijke partijen over. Vraag is maar of die gedupeerden nog een cent zullen terugzien. Die kans lijkt erg klein te zijn. Het arrest telt niet minder dan 11.000 pagina's.

