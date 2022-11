Arno krijgt eretitel van ‘Ambassadeur éternel’

Wie volgt Dominique Persoone op als West-Vlaams Ambassadeur? Dat weten we pas woensdag, maar nu al kunnen we bekend maken dat nog iemand een eretitel krijgt. Niemand minder dan Arno wordt postuum benoemd tot ‘Ambassadeur éternel’.

We moeten ‘Le Plus Beau’ ondertussen al zes maanden misssen, maar de Oostendenaar zit duidelijk nog diep in het hart van elke West-Vlaming. “Het is niet te geloven voor hoeveel mensen mijn broer een verschil heeft gemaakt”, reageert de broer van Arno, Peter Hintjens. “Ik vind het prachtig”, glundert hij. “Het zegt heel veel over hoe geliefd mijn broer was. En nog altijd is. Ergens is het jammer dat deze erkenning postuum moet gebeuren, maar ik ben er zeker van dat Arno van hierboven goedkeurend zal toekijken. Hij verdient dit dubbel en dik.”

Pascal Kerkhove, redactiedirecteur van De Krant van West-Vlaanderen: “Was Arno voetballer geworden, dan liep hij vandaag met die gewraakte regenboogband om de arm het veld op”, klinkt het onomwonden. “In zijn hoofd en ongetwijfeld ook uit zijn mond paste daarbij een welgemeende fuck you naar het gezag van de FIFA. Gelukkig koos Arno voor de muziek en liet hij de voorbije tientallen jaren een pak pareltjes op de wereld los. Ik was 16 toen hij met Tjens Couter mijn lichaam, mijn ziel én mijn hart beroerde, ik ben 61 geworden in het jaar dat hij stierf en zo mooi mijn favoriete West-Vlaamse stad bezong. Ostende bonsoir... De muziek van Arno was ontzettend divers, zijn taal met de unieke mix van West-Vlaams, Frans en Engels onnavolgbaar en zijn uitstraling universeel. Geen twijfel mogelijk: Arno is voor onze provincie een perfecte Ambassadeur éternel."

De trofee van West-Vlaams Ambassadeur éternel krijgt voorlopig een plekje bij Peter Hintjens thuis, maar moet uiteindelijk in het nog te realiseren Arnohuis in Oostende een ereplaats krijgen.

De verkiezing tot West-Vlaams ambassadeur is een initiatief van Radio 2, KW, Focus en WTV.