Arno Hintjens op 72-jarige leeftijd overleden

"Putain, putain c’était vachement bien. Arno heeft ons op 23 april verlaten. We zullen hem allemaal missen, zijn familie, zijn vrienden en muzikanten. Hij zal altijd bij ons blijven dankzij de muziek die hem tot het einde in leven hield." Met deze boodschap kondigt de manager van Arno het overlijden van de Oostendse zanger aan. Arno leed al sinds 2019 aan pancreaskanker. Op dinsdag 15 maart zou Arno nog een afscheidsconcert geven in de AB in Brussel, maar dat moest hij annuleren. Hintjens werd 72 jaar.

