Arno boven in Classics 1000 van Radio 1

Het heengaan van Arno, nu bijna een jaar geleden, en zijn ode aan zijn moeder, beroeren duidelijk nog altijd heel veel Radio 1-luisteraars. Met 'Wish you were here' van Pink Floyd op 2 en 'Martha' van Tom Waits op 3 ziet het podium er net hetzelfde uit als vorig jaar. The War On Drugs stoten met 'Thinking of a place' door naar 4. Nick Cave op 9 met 'Into my arms' en Nina Simone op 10 met 'Feeling good' zijn nieuwkomers in de top 10. Er staan 536 verschillende artiesten in de Radio 1 Classics 1000. Dat zijn er 19 meer dan vorig jaar en 47 meer dan in 2021.