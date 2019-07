Arne Dierckens knap tweede in GP Duitsland

Arne Dierckens is knap tweede geworden in de Grote Prijs van Duitsland, de achtste manche in de strijd om het wereldkampioenschap zijspancrossen.

De zege in de eerste reeks was voor de Nederlandse leiders in de WK-tussenstand, Bax en Stupelis. Wereldkampioenen Marvin Vanluchene en Ben van den Bogaart eindigden daarin als tweede, op slechts 4 seconden van de winnaars. In de tweede reeks sloeg een wegslingerende steen de noodstop uit het contact van Vanluchene en van den Bogaart, waardoor hun motor stilviel. Maar vanuit een 20ste plaats knokten ze toch nog terug naar de 5de stelling.

Dierckens knap tweede

Ondertussen hield Arne Dierckens vooraan de West-Vlaamse eer hoog. Dierckens nam in beide manches de kopstart, maar werd telkens halfkoers bijgebeend en ingehaald door Bax-Stupelis. De Wingenaar pakte wel knap de tweede plaats in de eindafrekening. In de WK-tussenstand lopen de Nederlanders Bax en Stupelis verder weg van de concurrentie. Vanluchene en van den Bogaart zijn wel nog steeds tweede. Dierckens staat vierde, maar krijgt stilaan uitzicht op de derde plaats. Binnen twee weken gaat het WK verder in Stelpe, in Letland.