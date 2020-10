Arkprijs voor Jozef Deleu

Auteur en dichter Jozef Deleu (82) heeft de 70ste Arkprijs van het Vrije Woord in ontvangst mogen nemen. Door coronamaatregelen werd de ceremonie een halfjaar uitgesteld.

In maart kreeg Menenaar Jozef Deleu al te horen dat hij de winnaar was van de zeventigste Arkprijs van het Vrije Woord. Zijn werk bij onder meer Ons Erfdeel, The Low Countries en het poëzietijdschrift Het Liegend Konijn overtuigden de jury.

"Deleu is bij uitstek de verpersoonlijking van de zelfbewuste, kritische, verdraagzame en eigenzinnige Vlaming", iemand die het "politiek gekonkel genadeloos bekritiseert". Zo klonk het bij de juryleden toen men vroeg naar de redenen voor hun beslissing.

Ter ere van de jubileumeditie ging de prijsuitreiking door ten huize Teirlinck in Beersel. De man was namelijk de bedenker van de Arkprijs.