Ardooienaar berooft bejaarde vrouwen: 2 jaar cel

In september vorig jaar was een vrouw in Ardooie bezig met het inladen van haar boodschappen. Hij bood aan om te helpen, maar had in werkelijkheid iets helemaal anders in gedachten. De beklaagde graaide de portefeuille van de 77-jarige vrouw mee uit haar jas. Even later probeerde hij ook een 79-jarige vrouw te beroven die net geld had afgehaald. Hij trok tevergeefs aan haar handtas, waardoor het slachtoffer op de grond viel. Daarbij liep ze een hoofdwonde en een polsbreuk op. De burgerlijke partij kreeg een voorlopige schadevergoeding van 4.000 euro toegewezen. De man werd vorig jaar al veroordeeld voor het dealen van drugs. In totaal liep hij al vier correctionele veroordelingen op.