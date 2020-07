Ardooie slaat op hol

Onderweg komen de fietsers twaalf originele installaties tegen en er is ook een stripverhaal gekoppeld aan de fietstocht. Ardooie hoopt dat heel wat mensen zo leuke en verborgen plekjes leren kennen. Dat kan nog tot en met dinsdag. Starten met de fietstocht doe je in cultuurcentrum ’t Hofland, waar je letterlijk door moet rijden met de fiets. Het natuurdomein de De Waterbek is met zijn levensgrote wasspelden één van de tussenstops. Na de fietstocht krijgen de deelnemers een een consumptiekaart van twee euro om iets te eten of drinken bij de lokale horeca.