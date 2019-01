Ardooie boven in rapliedje Maximus

Maximus is de artiestennaam van Yannick Uyttenhove. Hij woont in Merelbeke maar groeide op in Ardooie. Yannick speelde bas bij onder meer Garland Jeffreys, Luka Bloom, Racoon, Novastar en Trixie Whitley. Sinds anderhalf jaar toert hij solo met Maximus.

Meer dan 850 filmpjes

‘Ik speelde 100 concerten in de laatste 18 maanden en een odelied aan mijn geboortedorp Ardooie sprong er live altijd uit’, zegt Yannick. ‘Half november deden we een oproep via de media aan alle Ardooienaren om een kort stukje van zichzelf te filmen. Het resultaat was onverhoopt: meer dan 850 filmpjes kregen we doorgestuurd. En ja, ook van heel wat bekende Ardooienaren zoals de burgemeester Karlos Callens en loopster Veerle Dejaeghere. En verrassend ook van over de hele wereld: Australië, USA, Canada, Egypte, India, Polen, Griekenland, Slovakije, Thailand…. ‘

Bekijk hier de videoclip ‘Ardooie - Maximus’