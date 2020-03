Ardo ziet verschuiving van de markt door corona

De maatregelen om het coronavirus wereldwijd in te dijken laten zich intussen ook al wat voelen bij onze bedrijven. Het diepvriesgroentenbedrijf Ardo in Ardooie ziet een duidelijke verschuiving van de markt.​

Zo is de vraag van hotels, restaurants en scholen in heel Europa met de helft gedaald, terwijl er in het segment van onder meer de supermarkten dan weer een forse stijging is. Zo slaan mensen aan het hamsteren. Het bedrijf heeft intussen ook een Corona task force opgericht die alles op de voet volgt. ​

Dagelijks komen er zo’n 150 vrachtwagens naar de site van diepvriesgroentenbedrijf Ardo in Ardooie. En voorlopig blijft dat ook zo al is de bestemming van de producten wel gewijzigd. Bij de Food service dat restaurants, hotels en scholen voorziet van diepvriesgroenten is de vraag met de helft gedaald door annulaties en sluitingen in heel Europa.

De impact van de lockdown in Italië is beperkt omdat de afzetmarkt maar zo’n 3 procent bedraagt.