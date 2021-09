Ardo opent nieuwe moderne uitvalsbasis

Ardo in Ardooie heeft haar nieuwe hoofdkantoor in gebruik genomen. Ook premier De Croo was daarbij. Het nieuwe gebouw is bijna Energieneutraal.

Bij het binnenkomen is de indrukwekkende hal al meteen een blikvanger. Rond de monumentale trap vind je er het onthaal, de demo-keuken en ook een zogenaamd experience-center waar bezoekers ontdekken waar Ardo voor staat. "Dat gaat over onze producten, hoe onze producten geoogst worden door de keten heen en ook de familiegeschiedenis komt aan bod," zegt CEO Gabrielle Kalkwijk. (lees verder onder de foto)

In de demo-keuken zijn chefs aan de slag met de producten van Ardo. Er is ook een bedrijfskeuken en in de kantoren is ruimte voor zo'n 200 medewerkers.

Duurzaam

Het gebouw kostte 18 miljoen euro en is vooral duurzaam met gebruik van koude en warmte uit het productieproces. "Die gebruiken we voor de klimatisatie," licht Klaas Mouton toe. "We hebben zonnepanelen op het dak die het bedrijf aanvoeren. Dat zorgt voor een bijna energieneutraal gebouw dat we hier hebben kunnen neerzetten. (lees verder onder de video)