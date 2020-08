Bij het groenteverwerkend bedrijf Ardo in Ardooie worden vandaag opnieuw coronatest uitgevoerd.

Er worden zo'n 20 werknemers van de wortelwasserij van Ardo getest op corona. Twee van hun collega's bleken vorige week besmet te zijn met het virus. De wortelwasserij werd dan ook vrijdag gesloten. De rest van het bedrijf kan gewoon openblijven. Omdat alle medewerkers al 2 weken een mondmasker dragen, is de kans klein is dat personeelsleden in andere delen van het bedrijf besmet zouden zijn geraakt. Het bedrijf hoopt overmorgen de afdeling wortelwasserij opnieuw te kunnen openen.