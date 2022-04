Archeologische vondsten uit 12de eeuw in hartje Roeselare

Het oude is gesloopt, op dezelfde plaats komt er binnen twee jaar een nieuw. Maar eerst willen ze dus een inkijk krijgen over Roeselare en de inwoners van de middeleeuwen tot nu. Op zoek naar de roots dus.

Een week al zijn archeologen bezig met de eerste zone aan de Zuidstraat. En de grond zit vol met archeologische sporen. Muurfundamenten, kelderstructuren en een beerput. Daarnaast ook wat puin- en brandlagen. Willem Hantson, erfgoedconsulent IOED Radar: "Dat zijn eigenlijk lagen waarin heel veel houtskool zit, of verbrande leem. Dat wijst er enerzijds op dat er vuur in het spel is geweest, dat kan wijzen op ambachtelijke activiteit, zoals een smidse, ovens en dergelijke meer. Of er kan ook een calamiteit geweest zijn: een brand die gebouwen heeft platgebrand."

Buitenkans

De sporen zijn ook uitzonderlijk goed bewaard. Archeologisch onderzoek in het historische hart van Roeselare is vrij zeldzaam, dus is dit een buitenkans. ’t Is nu al duidelijk dat er hier in de 12de, 13de eeuw bewoning was. En er is meer. "Dat er eigenlijk in het centrum van Roeselare nijverheid was. Dat mensen hier woonden en werkten. De industrie en de landbouw zaten vlak aan de markt."

De archeologen hopen om nog verder terug te gaan in de tijd, naar de 9de of 10de eeuw. Het archeologisch onderzoek duurt nog tot 6 mei. Nathalie Muylle, schepen van stadsontwikkeling Roeselare: "We vinden dat een belangrijke fase. We komen heel veel te weten over hoe de Roeselarenaar vroeger leefde. Hoe hij at, hoe hij woonde, welke activiteiten hij uitoefende. En dat past ook in ons verhaal rond het duurzaamste stadhuis van Vlaanderen. Wij kijken niet alleen naar ecologie, niet alleen naar de toekomst, maar ook naar het verleden. We gaan daar ook de buurt bij betrekken, en scholen. Voor ons is dit een heel belangrijke fase in het tot stand komen van het nieuwe stadhuis."