Archeologisch onderzoek op verkeerswisselaar R8 Kortrijk

De eerste grond is intussen verlegd, al gaat het wel nog om het archeologisch vooronderzoek. De aanpassing van knooppunt van de A19 en de R8 sleept al meer dan 20 jaar aan. De haarspeldbochten zorgden al voor heel wat ongevallen.

Op de plaats waar een nieuwe op- en afrit komt naar de A19 zijn een aantal proefsleuven aangebracht. Straks start aan de andere kant van de ring nog een tweede, groter archeologisch onderzoek. De eigenlijke start van de heraanleg van de verkeerswisselaar is wellicht pas voor eind volgend jaar. Er is zo'n 20 miljoen euro voorzien voor de zogenoemde trompetaansluiting en de nieuwe brug over de R8.