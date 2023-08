Archeologisch onderzoek gestart voor graafwerken Open Gaverbeek

Aan de KSA-lokalen en op het Kollegeplein in de Collegewijk in Harelbeke hebben ze proefsleuven gegraven om archeologische sporen te vinden. Charlotte Verhaeghe, archeoloog BAAC: "Wij gaan met de kraan beginnen met een put heel voorzichtig laagje per laagje af te graven. En je ziet: wij komen altijd eerst een pakket tegen dat heel bruin is, dat noemen we de ploeglaag. Dat is het pakket dat in de recente jaren omwoeld is, soms doorploegd is. En daarin vinden we eigenlijk niets oud, dat is allemaal heel recent. Maar onder die ploeglaag, in de moederbodem, dat is eigenlijk de bodem die nooit geroerd is."

En het is daar waar je soms schatten vindt, zoals Romeins aardewerk. De site rond provinciedomein De Gavers was vroeger dan ook gelegen langs heirbanen, een belangrijke plaats om handel te drijven. "Terra sigillata is eigenlijk typisch aardewerk uit de Romeinse periode. Heel herkenbaar door de oranje kleur. Het is ook afgewerkt met een rode sliblaag. Als we zo'n soort aardewerk in een spoor vinden, zeggen we direct: 'Ja, Romeins'."

Gaverbeek bovengronds

Later moeten hier dan de werken starten om de Gaverbeek opnieuw zichtbaar te maken, die zit nu ondergronds. Naast een aangename groene omgeving, moet de beekvallei ook klimaatbestendig worden. Joran Lombahe, stedenbouwkundig ontwerper Leiedal: "Dat gaat enerzijds over regenval, als het stormweer is dat het overtollige regenwater een makkelijkere weg vindt. Dat gaat ook over de beek zelf, dat er meer zuurstof in het water komt, wat voor vissen beter is. En dat helpt ook naar hittedagen toe, dus warme dagen in de wijk, dat mensen makkelijker verkoeling kunnen vinden."

Als wandelaar of als fietser moet je binnenkort wel vlotter in het provinciedomein raken. Bedoeling is om volgend voorjaar te starten met de werken.