Archeologiedagen in 8 West-Vlaamse gemeenten

Dit weekend staat in het teken van de archeologie. Op verschillende plaatsen in onze provincie kan je historische sites bezoeken waar archeologen aan de slag zijn.

In Brugge pakte de Intergemeentelijk archeologiedienst Raak uit met enkele bijzondere ontdekkingen op de plaats waar straks de tentoonstellingshal BRUSK wordt gebouwd. Eeuwen geschiedenis liggen daar onder de stenen. Brugge is nu eenmaal doordrenkt van het verleden. En dat betekent dat zelfs archeologen geregeld voor verrassingen staan.

Op deze site zijn de wetenschappers op zoek naar sporen van de kluizenaar Everelmus. Een verhaal dat gebaseerd is op een legende. Er zijn al enkele indrukwekkende muren bloot gelegd en verschillende grafkelders. Allemaal zaken die een beeld schetsen van de rijke Brugse geschiedenis.

Naast Brugge kan je dit Pinksterweekend in West-Vlaanderen nog in zeven andere gemeenten terecht om via archeologie kennis te maken met ons verleden.