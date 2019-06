Archeologen leggen Romeinse villa bloot

Een middeleeuwse baksteenoven is al blootgelegd. Een grote publiek krijgt op 28 juni de kans om de site te bezoeken. Tijdens een vooronderzoek werden vorig jaar restanten bovengehaald uit de prehistorie, Romeinse periode, middeleeuwen, vroegmoderne periode en WOI. "De site is 1,2 ha groot tussen de Heirweg en Seulestraat", zegt Jeroen Vanhercke, projectleider bij archeologiebedrijf Ruben Willaert. "We zijn nu bezig met het blootleggen van de muren van wat waarschijnlijke een Romeinse villa is. Later brengen we de contouren van het gebouw in beeld met een drone en maken we een grondplan. Rond het hoofdgebouw vinden we veel sporen, die verband houden met dit Romeins landbouwbedrijf. Net over de Franse grens werd een tiental jaar geleden een Romeinse villa opgegraven in Bailleul, op enkele km hiervandaan. We werken nu stelselmatig de heuvel op richting Heirweg en hopen daar iets terug te vinden van de vroegere Romeinse weg."

"Unieke vondst"

Aan de kant van de Seulestraat legden de archeologen al een baksteenoven bloot. "Vermoedelijk uit de late middeleeuwen. De locatie is wellicht niet toevallig, omdat Nieuwkerke floreerde in die periode. Er waren toen duizenden bakstenen nodig voor de groei van het dorp. In samenwerking met CO7 en gemeente Heuvelland wordt op 28 juni een publieksdag gehouden op de site. "Want dit is een unieke vondst in onze provincie", aldus schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). De opgravingen duren nog tot begin juli, daarna start de aanleg van de weg die het bedrijf Clarebout Potatoes moet ontsluiten.