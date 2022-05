Archeologen leggen historische vondsten bloot in Wervik

De archeologiedagen brengen op een dertigtal plaatsen in West-Vlaanderen het verre verleden weer tot leven. Bezoekers kunnen uitzonderlijk een kijkje nemen op een archeologische site. Zo legt een team van archeologen al sinds half april historische vondsten bloot op de Steenakker in Wervik.

Het centrum van Wervik was ooit een Romeinse nederzetting. Op de Steenakker moeten ooit middeleeuwse hallen voor graan, vlees of laken gestaan hebben. De archeologen vinden heel wat materiaal terug in de grond.

De onderzoekers vonden onder andere al paalkuilen, valkuilen, een stukje weg uit de Romeinse tijd, middeleeuws aardewerk, metalen voorwerpen, botmateriaal en lederen stukken. Na de opgravingen gaat het archeologisch onderzoek verder, met onder anderen de analyse van bodemstalen in gespecialiseerde labs.

Het archeologisch onderzoek ter plaatse loopt nog tot begin juni.