Arbeidskrapte blijft prangend in West-Vlaanderen

Zeven op tien ondernemingen met meer dan vijf werknemers meent zelfs dat de krapte zorgt voor een rem op de economische groei. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB en een bevraging van ondernemersorganisatie Unizo.

Moeilijk personeel te vinden

De werkloosheidsgraad in West-Vlaanderen bedraagt op dit moment 4,8 procent. Dat is 1,3 procentpunt lager dan in de rest van Vlaanderen. Bovendien stijgt het aantal vacatures ook jaar op jaar, en zelfs maand op maand. Concreet stroomden er in 2017 in West-Vlaanderen zo’n 52.280 vacatures binnen, en in november waren er nog 8.500 openstaande vacatures. Dat zijn goede cijfers, al hebben die een keerzijde. Het wordt voor ondernemingen steeds moeilijker om personeel, laat staan geschikte en gekwalificeerde medewerkers te vinden.

Waren er in 2014 per vacature nog acht niet-werkende werkzoekenden, dan is dat nu gedaald tot 3,25. In regio's als Roeselare en Tielt ligt die indicator zelfs onder de 2,5 en voor bepaalde beroepen ligt dat cijfer nog dichter bij het nulpunt. Voor chauffeurs zijn er bijvoorbeeld per vacature nog amper 0,57 chauffeurs. Ook verpleegkundigen zijn nog amper te vinden. "Dat is wellicht mede te danken aan de hoogconjunctuur. Anderzijds zien we dit cijfer niet snel meer veranderen door de toenemende vergrijzing", aldus John Devinck.

Vijf aanbevelingen

Unizo heeft daarom een vijftal aanbevelingen voor ondernemers. De ondernemersorganisatie vraagt ondernemingen onder meer om zich meer open te stellen voor bijvoorbeeld grensarbeiders en Walen, of kansengroepen. Ook investeren in werkplekleren en identiteit kan helpen, net zoals de expertise van de VDAB inschakelen.