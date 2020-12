Arbeiders Dana in Brugge leggen het werk neer

In de vestiging van de Amerikaanse multinational worden onderdelen gemaakt voor de auto-industrie. De zowat 360 arbeiders zijn al langer vragende partij voor extra-legale voordelen zoals extra maaltijdcheques en een dag extra anciënniteit. Maar volgens de directie is daar onvoldoende budget voor.

Winstdeelname voor bedienden

Dana werkt momenteel aan een nieuwe CAO voor de bedienden. Die zouden in de toekomst kunnen deelnemen in de winst van het bedrijf als ze betere verkoopcijfers kunnen voorleggen. En die nakende deal steekt de ogen uit van de arbeiders. Want zij voelen zich in de steek gelaten. Gisteren was er nog een grote verzoeningsvergadering, maar die liep op een sisser uit. Als gevolg kwamen de arbeidersploegen niet opdagen.