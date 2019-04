Kamer van Koophandel VOKA en de vereniging van de private havenbedrijven in Zeebrugge, APZI, verdedigen voortaan samen de belangen van de Zeebrugse havenbedrijven. Dat doen ze onder de naam ‘APZI-VOKA West-Vlaanderen'.

De twee organisaties werken al langer samen in de ‘Havencel West-Vlaanderen’, maar die samenwerking wordt nu intenser. “We zullen ook dienstverlening verzorgen voor bedrijven in de haven,” zegt Marc Adriansens van APZI. Ook VOKA wijst erop dat ze bedrijven in het Zeebrugse havengebied veel beter van dienst kunnen zijn door nog intenser samen te werken.