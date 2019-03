Applaus en fietslichtjes voor fietsers in Oostende

Het is nationale applausdag voor fietsers. In heel het land hebben mensen van de Fietsersbond langs de weg geklapt voor fietsers.

De fietsersbond wil met de Applausdag iedereen feliciteren die kiest voor de fiets in plaats van voor de auto. In Oostende was er behalve applaus ook een kleine attentie: voorbijrijdende fietsers kregen fietslichtjes.

Applaus en fietslichtjes voor de fietsers in #Oostende op de eerste dag vd lente om fietsers te feliciteren, te bedanken en aan te moedigen @fietsersbond @focuswtv pic.twitter.com/Kupp5Evgto — Nathalie Dewulf (@NathalieDewulf1) March 21, 2019

